北中米ワールドカップ向けて始動した日本代表が５月26日、千葉県内で２日目の練習を実施した。トレーニングの後、取材に対応したDFの渡辺剛が、所属するフェイエノールトのロビン・ファン・ペルシ監督について言及した。オランダ代表のレジェンドFWでもある同指揮官は、エールディビジの最終節で、渡辺と上田綺世の日本代表コンビをメンバー外にした。その経緯について、29歳のCBはこう説明した。「監督と話してワールドカッ