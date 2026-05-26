デュセルドルフMF田中聡の去就に注目が集まっている。この23歳は昨年末にサンフレッチェ広島からデュッセルドルフへ完全移籍。自身二度目の欧州挑戦を果たすと、加入直後から中盤の主力として攻守両面で存在感を発揮した。しかしチームは今季、下位から抜け出せず、まさかの３部降格となった。そんななか、ドイツメディア『Sky』よれば、低迷するチームで奮闘した田中に対して、今季、３シーズンぶり１部復帰を決めたドイツ