指原莉乃さんプロデュースの女性アイドルグループ・=LOVEのメンバーである大谷映美里さんは5月25日、自身のInstagramを更新。自作絵画を披露し、反響を呼んでいます。【写真】大谷映美里の自作絵画「なんでも出来るスーパースター」大谷さんは「最近のいろんな写真」とつづり、19枚の写真と1本の動画を投稿。各ショットの紹介文も書いていますが、注目は9〜11枚目の「アート教室に行ってみた」です。器に盛られた果物の絵ですが、