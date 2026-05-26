社員らが顧客からおよそ31億円をだまし取るなどしていた問題で、新規の契約活動を自粛しているプルデンシャル生命は、顧客への補償費用としておよそ47億円を計上したと発表しました。【映像】プルデンシャル生命の会見の様子プルデンシャル生命の2025年度の決算によりますと、ことし2月からの販売自粛により新規の契約数は前の年から2割以上減り、本業のもうけを示す基礎利益は1割余り減少しました。また、一連の問題の顧客