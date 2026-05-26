サッカーW杯北中米3カ国大会に向け調整する上田（左手前）ら＝千葉市内6月に開幕するサッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨む日本代表が26日、千葉市内で練習を行い、上田、渡辺（ともにフェイエノールト）ら13人がミニゲームなどで汗を流した。右鎖骨の骨折から復帰を目指す鈴木唯（フライブルク）も参加し、他の選手と激しく接触しないようなメニューをこなした。日本は31日に東京・MUFGスタジアム（国立競技