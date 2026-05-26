5月25日放送の『ABEMAモータースポーツ完全ガイド2026』に、タレントでモデルのマギーと、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が出演。番組内で意外な共通点が発覚し、異色の2ショットで意気投合する一幕があった。【映像】信子＆マギー、異色2Sで「マジよろ！」意気投合（別カットあり）番組では、世界ラリー選手権（WRC）に参戦する唯一の日本人ドライバーである勝田貴元選手が、今季自身初優勝し34年ぶりの快挙を達成した