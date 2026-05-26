OliveコンサルティングとFOLIOホールディングス、FOLIOは、技術やノウハウ、経営資源を活用した業務提携に関する基本合意書を締結した。また、両社が共同開発した新商品「SBIラップ Oliveコンサルティングコース（愛称：Oliveラップ）」を、5月30日よりSBI証券を委託金融商品取引業者とする金融商品仲介業として提供開始する。今回の提携は、新NISA開始を背景に投資家層が拡大する一方、「資産運用に興味はあるが時間がない」「自