とんかつ専門店「かつや」は、5月28日から5月31日までの4日間限定で「感謝祭」を開催する。期間中は、「カツ丼（竹）」や「ロースカツ定食」など人気メニュー5品を、通常価格から150円引きで販売する。対象店舗は、一部店舗を除く国内の「かつや」。店内飲食に加え、テイクアウトでも利用できる。なお、デリバリーは対象外となる。1998年8月21日に神奈川県相模原市で1号店をオープンした「かつや」は、2026年4月末時点で国内507店