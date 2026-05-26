セブン‐イレブンは、持ち運びしやすくスタイリッシュなボックス容器を採用した「旅するCAFÉ BOX」シリーズの展開を開始する。5月26日から、「タコライス」を東海地区除く全国で、「旨辛チーズタッカルビ」を全国で順次発売する。キッチンカーやカフェで提供されるメニューの世界観をイメージし、フタを開けると香り豊かで彩りよく盛り付けられた具材が現れる仕様とした。【ボックス容器に入った旨辛チーズタッカルビの画像は