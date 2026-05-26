回転寿司チェーン「くら寿司」は、5月29日〜6月7日の期間、「国産天然本まぐろ」フェアを開催する。期間中は、120キロ超えを厳選した国産天然本まぐろを使用した“大とろ”や“中とろ”、“ねぎまぐろ”などを展開。世界三大漁場の一つ「グランドバンク」で獲れた天然本まぐろを使用し、独自の熟成技術で旨みと甘みを引き出した商品を販売する。また、くら寿司代表取締役社長･田中邦彦氏の「EY ワールド･アントレプレナー･オブ･ザ･