俳優の石田純一が２６日、都内で行われた朝日生命保険の「みんなのあんしん１００年プロジェクト」プレス発表会に出席した。介護・認知症領域における、深刻な社会課題に向けた新プロジェクト。おなじみの素足にローファースタイルで登場した石田は、冒頭から「愛の伝道師、石田純一です」とあいさつし、会場の笑いを誘った。脳の健康度をチェックするゲーム「目隠しスカッシュ」に挑戦。「こういうデバイスとか弱いんだよね