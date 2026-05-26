6月27日 発売予定 【NC-016 ディープクリムゾン】 価格：400円 【NC-017 CSM(コールドスチールメタリック）】 【NTC-03 シュタイングレーパール】 【NTC-04 ピュアパールホワイト】 【NTC-05 インペリアルグリーン】 価格：各450円 ガイアノーツは、プラモ