６月１１日開幕の北中米Ｗ杯に臨む日本代表が２６日、千葉市内で合宿２日目の練習を行った。初日と同じ１３人（ＧＫ早川友基、大迫敬介、ＤＦ長友佑都、吉田麻也、渡辺剛、瀬古歩夢、菅原由勢、ＭＦ／ＦＷ小川航基、堂安律、上田綺世、中村敬斗、佐野海舟、鈴木唯人）が汗を流した。主力ボランチのＭＦ佐野海は板倉、瀬古ら本職外組とのコンビ結成に「代表は入れ替わりが激しいんで、そういうのは当たり前だと思っている。常に