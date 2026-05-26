◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―ロッテ（２６日・マツダスタジアム）広島は、２２日の中日戦（バンテリンＤ）で緊急降板した栗林良吏投手が「右内転筋の肉離れ」と診断されたと発表した。この日までに広島市内の病院で検査を受け、この日にリハビリを開始した。２３年にも同箇所を痛めていた。その際は、約１か月で１軍復帰を果たしていた。蔦木トレーナーは「比較的軽度だと思ってます」とした上で「（前回と同程度