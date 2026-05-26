明日27日から28日にかけて日本付近を前線を伴った低気圧が通過します。28日は全国的に気圧が急降下し、広い範囲で影響度が「大」です。低気圧が抜けた後は高気圧に覆われ、週末にかけて気圧の変動が大きくなるでしょう。その後も気圧変動が大きく、頭痛やめまいなどに注意。明後日28日は全国的に気圧が急降下影響度「大」明日27日から明後日28日にかけて、日本付近を前線を伴った低気圧が発達しながら通過する見込みです。明日27