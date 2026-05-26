テレビ朝日は２５日、東京・六本木の同局で定例社長会見を行い、６日に亡くなった俳優の大葉健二（本名・高橋健二）さんに言及した。藤本幸子取締役が「まずは心よりお悔やみを申し上げたい」と追悼。大葉さんが同局系の特撮ドラマ「宇宙刑事ギャバン」（１９８２年）に主人公・一条寺烈役として出演していたことに言及し「スーパー戦隊シリーズにもご出演いただくなど、長年にわたって特撮の礎を築いていただいた方と思ってい