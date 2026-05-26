俳優の賀来賢人（36）が、25日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（毎週月曜後9：00）にゲスト出演。ブレイクまで伸び悩んだ「辛酸なめ組」の存在を明かし、その俳優を実名で告白した。【写真】「毎日、メシ行って…」賀来賢人と売れることを誓い合っていた「辛酸なめ組」俳優賀来は、ブレイクしたきっかけとなった『今日から俺は！！』について「これでダメなら本当にダメだと思ったんで。30歳までに売れなかったら辞めよ