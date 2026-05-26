タレントのMEGUMIが出演するテレビ朝日のトーク番組『MEGUMIママのいるBar』（毎週月曜深2：20）が25日深夜に放送され、シソンヌ・長谷川忍とヒコロヒーがゲストとして登場。長谷川の“幅広すぎる”交友関係の理由が明かされた。【番組カット】驚愕の表情でシソンヌ長谷川の演技を絶賛するヒコロヒー実は今回が初対面というMEGUMIと長谷川。ヒコロヒーと長谷川は仲が良く、ヒコロヒーは「大好きなお兄さん!!」と普段から長谷