「巨人−ソフトバンク」（２６日、東京ドーム）試合前練習を橋上秀樹監督代行が打撃ケージ後方から見つめた。橋上監督代行はオレンジの練習着に下がユニホームのパンツ姿。声を掛けたりしながら、選手の動きを確認した。巨人は２５日に長女への暴行容疑で逮捕・釈放された阿部慎之助監督の辞任をこの日午前に発表。橋上オフェンスチーフコーチが監督代行を務めるとしていた。