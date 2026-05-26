JR東海リテイリング・プラスは、6月9日から7月6日まで、漫画家・さくらももこさんの代表作『ちびまる子ちゃん』と『コジコジ』とコラボした「まる子とコジコジコラボキャンペーン ーちょっといい旅はじまるよ。―」を開催する。【写真】メルヘンすぎる『コジコジ駅弁』！『ちびまる子ちゃん』のパン＆おにぎりなど「ちびまる子ちゃん」キャラクターと「コジコジ」キャラクターが駅や電車の中で楽しむイラストは、コラボキャン