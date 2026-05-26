「ボートレースオールスター・ＳＧ」（２６日、浜名湖）サッカーの神様が浜名湖ボートレース場に降臨した。日本代表監督も務めたこともあるジーコ氏が、サッカーとはそれほど関係ない浜名湖ボート場に登場し、スペシャルトークショーを行った。サッカーの上達には「止める。蹴る。パスのコントロールの基本をしっかり身に付けることが大切」と力説。ドリブルに関しては「アドバイスはできるが、個の想像性の部分もあるので教