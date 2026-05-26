原発の高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定を巡り、南鳥島の文献調査が始まった東京都小笠原村の渋谷正昭村長が26日、共同通信のインタビューに応じ、調査地を増やすため先行する3自治体の首長と連携する方針を表明した。