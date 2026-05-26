◇交流戦西武―ヤクルト（2026年5月26日神宮）左ふくらはぎの肉離れで2軍で調整していた西武・桑原将志外野手が、交流戦初戦となるヤクルト戦（神宮）で1軍に合流。試合前にグラウンドで元気な姿を見せた。 昨オフにDeNAからFA移籍した桑原は、不動のリードオフマンとして22試合に出場。打率・318、2本塁打、8打点の成績を残していたが、4月21日のソフトバンク戦（ベルーナドーム）の走塁で負傷して2軍で調整していた。