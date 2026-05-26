「ドジャース５−３ロッキーズ」（２５日、ロサンゼルス）左肘手術のリハビリのため、開幕から負傷者リストに入っていたキケ・ヘルナンデス内野手が「９番・三塁」で戦列復帰。三回の第１打席で左翼線へ先制の適時二塁打を放つなど、２打数２安打１打点でチームの勝利に貢献した。奇しくもこの日は長男誕生から３カ月の節目の日だった。妻・マリアナさんは「３カ月」と記し、試合前に長男の写真をＳＮＳで公開。目元や顔つき