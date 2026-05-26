教育系YouTuber・ドントテルミー荒井の書籍『大人の教養BOOK』（クロスメディア・パブリッシング／4月17日刊）が発売から10日余りで第2刷の重版が決まった。重版は5月25日に実施されている。 【写真】「知る」ことは最高のエンターテインメント 本書は、YouTubeチャンネル「大人の教養TV」の登録者数100万人超を誇るドントテルミー荒井による教養書。国内外150都市以上を訪れた経験と、1000本近い動画制作