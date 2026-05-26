山田涼介（Hey! Say! JUMP）が主演を務めるドラマ『一次元の挿し木』（読売テレビ／日本テレビ系）が7月5日よりスタートする。山田が撮影時のオフショットを自身のInstagramに公開している。 （関連：【画像】まるで現役大学生！？山田涼介、33歳の誕生日ケーキショットで見せた衝撃のビジュアル） 山田が演じるのは、遺伝子学を研究する大学院生・七瀬悠。山田は「撮影頑張る悠君。」と綴り、真剣な表情で台