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熱帯低気圧 a 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年5月26日13時5分発表気象庁 26日12時の実況 種別 熱帯低気圧大きさ -強さ -存在地域 カロリン諸島中心位置 北緯8度25分 (8.4度)東経140度25分 (140.4度)進行方向、速さ 西北西 ゆっくり中心気圧 1004 hPa中心付近の最大風速 &#