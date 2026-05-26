少子化による部員不足で、全国各地の部活動が休部や廃部に追い込まれている。さらに、教員の働き方改革の一環として「部活動の地域移行」が推進される今、学校単位で新たな部活動を立ち上げることは、かつてないほどハードルが高い。 【写真を見る】【独自】少子化や部活動の地域移行…逆風の中で誕生、山形城北高校・男子陸上部「ゼロからの挑戦」部活動が消える時代、だからこそ目指す「仲間とのタスキリレー」