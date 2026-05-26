けさ、山形県真室川町の民家近くの道路でクマ１頭が目撃されました。 真室川町によりますと、きょう午前８時ごろ真室川町釜渕でクマが道路を横切るところを通勤途中の人が発見しました。 クマは体長が１メートルほどの１頭で成獣とみられています。 クマはそこから東の川の方に向かっていったということです。