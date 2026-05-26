今年４月、山形市に住む８０代の女性が現金３１０万円をだまし取られる詐欺被害にあいました。孫を名乗る電話から始まり、詝複数の人物詝が女性に接触したようです。 警察によりますと、今年４月、山形市に住む８０代の女性の家に、女性の孫を名乗る男から、「喫茶店で職場のお金が入っていたカバンをなくしてしまった」「なくしてしまったお金を立て替えてほしい」などと電話がありました。 電話の途中で、「喫茶店