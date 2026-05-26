今年４月、山形市に住む８０代の女性が、息子を名乗る男からの電話をきっかけに、現金１００万円をだまし取られる詐欺被害にあいました。 警察によりますと、今年４月２２日、山形市に住む８０代の女性の自宅の固定電話に、女性の息子を名乗る男から、「お店のトイレに大切な書類やお金が入ったカバンを忘れてしまった」「支払いのために至急でお金が必要なので用意してもらえないか」「お金は上司（ナカヤマ）の娘さんが取りに行