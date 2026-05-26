本間ゴルフから、新作ウェッジのアナウンス。「ソフトステンレス素材を採用した『HONMA WEDGE』を6月19日より全国直営店、オンラインショップおよび取扱店にて発売いたします。複雑化するウェッジ選びに対し “迷わず選べる”という新たな価値を提案し、より多くのゴルファーに最適な一本を提供します」と、同社広報。【画像】50度?56度?58度の顔つきを並べて比較「本製品は、耐錆性とやわらかな打感を両立するソフトステンレス素