本間ゴルフから、新作アイアンのアナウンス。「高純度軟鉄による柔らかな打感と高初速性能を両立した『TOUR V』と『Vx』を含む『T//WORLD IRON』を6月19日より全国直営店、直営オンラインショップおよび取扱店にて発売いたします。アスリートゴルファーが求めるフィーリングと性能を高次元で融合したプレミアムパフォーマンスモデルです」と、同社広報。【画像】３機種の“顔”の違いを並べて比較「TOUR VとVxには、高純度軟鉄素材