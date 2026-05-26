武術の心得がある「武術翻訳家」岡田准一と、格闘技通のケンドーコバヤシがＭＣをつとめる、NHKの武術トークバラエティー『明鏡止水』の“FIFAワールドカップ スペシャル”が6月5日午後10時〜10時45分（総合テレビ）で放送される。日本時間6月12日にアメリカ・カナダ・メキシコで開幕するFIFAワールドカップ2026に先駆け、番組には日本サッカー界のレジェンドたちが登場する。【番組カット】神経研ぎ澄ませ…中村俊輔との一対一