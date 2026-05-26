元乃木坂46で俳優・タレントの松村沙友理（33）が、26日放送の読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金 後1：55〜）に出演。同日にプロ野球・読売ジャイアンツの監督を辞任した阿部慎之助氏をめぐる一連の騒動に言及した。【写真】球界激震…阿部慎之助氏、釈放時の様子阿部前監督は25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。翌26日午前0時すぎに釈放