ビザ［V］は、世界最大の決済処理企業です。世界200以上の国と地域で決済ネットワーク「VisaNet」を運営し、消費者、加盟店、金融機関、政府機関を結ぶ安全で効率的な資金移動を実現しています。2026年度第2四半期末時点での総発行カード枚数は51億枚に達しました。取引規模も巨大で、直近の3ヶ月間（2025年12月末まで）の決済ボリュームは3兆8680億ドルに上り、その市場シェアは61％に及びます（参考：マスタ&#