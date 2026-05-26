競泳選手の瀬戸大也が、25日にABEMAで配信された『東出昌大の野営デトックス』（朝日放送テレビ制作）#4に出演。スキャンダル後の苦悩を吐露し、再起への決意を語った。【写真】楽しそう！大自然の中でついついゆるんで本音がこぼれた瀬戸大也#4のゲストには瀬戸と、ボクサーの那須川天心が登場。激しい雷雨に見舞われ、俳優の東出昌大から「覚悟しましょう」とビバーク（緊急野営）の可能性が告げられるほどの過酷な状況とな