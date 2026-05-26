マウリシオ・クラベルカロネ氏（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポストは25日、トランプ政権のベネズエラ政策を巡り、公的役職を持たない米州開発銀行（IDB）前総裁のマウリシオ・クラベルカロネ氏が暗躍し懸念が高まっていると報じた。ベネズエラの石油産業立て直しに向けた投資企業の選定に関与。ビジネスと外交の線引きが曖昧になっているとしている。同紙によると、クラベルカロネ氏は弁護士で両親が