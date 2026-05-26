お笑いコンビ「ヤーレンズ」の出井隼之介が、自身がパーソナリティーを務める25日放送のABCラジオ「ツギハギ〜ヤーレンズのダダダ団！〜」（月曜後9・15）内で第1子の誕生を発表した。26日には自身のXで伝えた。出井は「第一子誕生しました！より一層励みます」と決意を新たに。「お祝いメッセージありがとうございます！」と感謝を呼びかけた。出井は24年5月15日に一般女性と結婚したことをラジオで報告していた。