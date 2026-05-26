韓国軍は26日、北朝鮮が近距離弾道ミサイルを発射したと発表しました。韓国軍によりますと、26日午後1時ごろ、北朝鮮北西部から西側の海上に近距離弾道ミサイルなど数発が発射されました。ミサイルは約80km飛行したということです。韓国軍は、「追加発射に備えて監視と警戒を強化している」としています。北朝鮮が弾道ミサイルを発射したのは4月19日以来、37日ぶりです。