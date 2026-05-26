声優・林原めぐみ（59）が26日、公式ブログを更新。4月18日に61歳で死去した声優の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんの訃報を受け、胸中をつづった。林原は24日深夜放送のTBSラジオ「林原めぐみのTokyo Boogie Night」（日曜深夜0・00）にパーソナリティーとして出演。番組のエンディングでリスナーからのメールを紹介する中で「本当に本当にたくさんいただきました。心して読みます」と切り出し、山崎さんの訃報に触れた。