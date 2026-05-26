◇バドミントンシンガポールオープン2026(26日〜31日、シンガポール)宮崎友花選手が初戦をストレート勝利で飾りました。シンガポールオープンはBWFワールドツアーのひとつで世界ランク上位の選手が参加します。世界ランク9位の宮崎選手は世界ランク23位のインドのUnnati HOODA選手と対戦。第1ゲームは4連続ポイントを先取した宮崎選手が終始試合を掌握し奪取します。第2ゲームも序盤から連続ポイントを重ね2-0(21-14、21-10)で宮