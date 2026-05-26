巨人で指揮を執っていた阿部慎之助前監督（４７）が娘への暴行容疑で逮捕、釈放されたことを受け、２６日に球団側へ辞任を申し入れ、受理された。シーズン真っただ中に家庭内でのトラブルで監督が辞任する前代未聞の事態に、日本中に大きな衝撃が広がった。「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ〜」（ＴＢＳ系）に出演した菊地幸夫弁護士は、前日２５日に児童相談所からの１１０番通報を受けて阿部前監督の自宅に駆けつけた警察側