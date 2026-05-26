読売巨人軍の阿部慎之助監督（47）が18歳の長女への暴行容疑で現行犯逮捕された。阿部容疑者は26日未明に釈放され、同午前に巨人軍の山口寿一オーナーと面会し、監督を辞任すると申し入れ、受理された。報道陣の取材に応じ、「伝統ある巨人軍の監督の名を汚した」と謝罪したが、今回の事件は球界のみならず、ごく普通の父親世代に大きな衝撃を与えている。【もっと読む】巨人・阿部監督が長女への暴行で現行犯逮捕、“パワハラ気