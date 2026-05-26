岡山理科大学提供 岡山理科大学などを運営する加計学園と東京国立博物館が25日、学術研究や教育に関する包括連携協定を結びました。 岡山市で調印式が行われ、加計学園の加計役理事長と東京国立博物館の藤原誠館長が協定書に署名しました。協定では、「文化・芸術の振興」「教育・研究・調査・保存」「人材育成・交流」などで連携することを定めています。具体的には、学生や教員が遠隔地から博物館の資料を閲覧できる