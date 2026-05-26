MASLDの予防【“やせる体”を阻む「菌」を撃退する】 それには… 歯周病菌を飲み込まない／腸内の悪玉菌を増やさないことがすべて 口内の菌のバランスがダイエットのカギを握っているといっても過言ではありません。このバランスを保つことで腸内環境も整うので、「不要な菌は撃退する」「やせるために必要な菌を増やす」そんな習慣を身につけてください。 Try!「朝起きてすぐの舌みがき＆歯みがき」 【ポイント】・就寝