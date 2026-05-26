高松西警察署 5月16日午後9時半ごろ、高松市の男性(27)の家に侵入し、家にいた女性(25)の両腕を両手でつかんだなどしたとして、住居侵入と暴行の疑いで、高松市国分寺町の解体作業員の男(26)が逮捕されました。 警察によりますと、男と2人は知人関係だということです。女性にけがはありませんでした。 警察の調べに対し男は「間違いないけど、暴行は両手ではなく片手です」と容疑を一部否認しています。