TVerのお気に入り登録数71.5万（5月25日現在）と、春の連ドラの中でトップクラスの「月夜行路―答えは名作の中に―」（日本テレビ系＝水曜夜10時）。波瑠（34）と麻生久美子（47）のダブル主演だ。【もっと読む】渋川清彦 ｢キングダム2｣の“泣ける演技”で人気急上昇！ 主演ドラマ続編望む声も周囲で起きる数々の事件を力を合わせて解決していくルナ（波瑠）と涼子（麻生）は《名コンビ》ともっぱらで、業界内外で「シリーズ化