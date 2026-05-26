日本時間午後１１時に５月の米消費者信頼感指数が発表される。大方の予想は９２．０となっており、前月の９２．８を下回り、４カ月ぶりに低下するとみられている。米非農業部門雇用者数の伸びは３月と４月に２カ月連続で１０万人を上回るとともに、予想から上振れしている。このように米労働市場が強じんであることで、予想を上回る結果になれば、ドルが買われる可能性がある。 MINKABU PRESS