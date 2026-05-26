明大に進学したモデルで女優の本田紗来の最新姿が話題になっている。２６日までに自身のインスタグラムを更新し、「Ｒａｙ７月号よろしくですっナナさんと紅葉さんとの恋愛トークも！連載『まっさら』も是非ご覧くださいなっ」と撮影のオフショットを載せた紗来。ノースリーブトップスにデニムを合わせたコーディネートなどをアップした。この投稿にフォロワーからは「さーちゃん今日もめっちゃかわい〜」「紗来さんが本当